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Чи треба евакуюватися з Харкова: в ОВА дали чітку відповідь

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Харків, Четвер 23 червня 2022 12:20
Чи треба евакуюватися з Харкова: в ОВА дали чітку відповідь Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (2day.kh.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Нагальної потреби в евакуації з Харкова зараз немає. Проте перебування на вулицях через часті обстріли окупантів все ж небезпечне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

Виїжджати чи ні?

"Щодо евакуації, то зараз такої необхідності немає, військова обстановка важка, але повністю контрольована. Наші ЗСУ тримають свої позиції на півночі, на східному напрямку та Ізюмському. Тому говорити, що для міста Харкова потрібна евакуація не доводиться. Це абсолютно передчасно та необґрунтовано", - каже очільник області.

Ходити вулицями небезпечно

Разом з тим, як зазначив Синєгубов, знаходитися на вулицях Харкова дійсно небезпечно.

"Тому ми закликаємо людей дослухатися до сигналів повітряної тривоги і знаходитися в це момент в укриттях", - закликав голова ОВА.

Зазначимо, нещодавно мер Харкова Ігор Терехов заявив, що кожен мешканець має ухвалити рішення щодо евакуації з міста.

Нагадаємо, останнього тижня обстріли російськими військами Харкова та області посилилися. Ворог продовжує бити з артилерії та РСЗВ. На тлі чого влада дала відповідь, чи зупинять в місті транспорт через небезпеку.

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