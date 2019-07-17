У Міноборони Індії назвали строки поставок російських С-400

Фото: ЗРК С-400 (mil.ru)

Контракт про постачання країни підписали в жовтні минулого року

Перший заступник голови Міністерства оборони Індії Шіпад Наік заявив, що поставки російських зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф" у країну повинні завершитися до квітня 2023 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

Контракт про постачання був підписаний 5 жовтня минулого року.

"Контракт на постачання систем С-400 з Росії був підписаний 5 жовтня 2018 року. Поставки, ймовірно, завершаться до квітня 2023 року... Уряд приймає суверенні рішення, засновані на сприйнятті загрози, експлуатаційні та технологічні аспекти підтримки Збройних сил у стані готовності для задоволення всього спектру проблем безпеки", - прокоментував Наік.

Нагадаємо, в кінці червня влада Російської Федерації заявила, що поставка зенітних ракетних систем С-400 "Тріумф" Індії почнеться після 2020 року.

Як писало РБК-Україна раніше, США попередили Індію, що заплановане придбання систем ППО С-400 у РФ може привести до санкцій з боку Вашингтона.

Крім того, США закликають усіх союзників і партнерів, включаючи Індію, відмовитися від угод з Росією, зокрема від планів придбання систем ППО С-400.