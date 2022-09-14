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Німеччина передала Україні ще декілька установок Gepard та рефрижератори

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Середа 14 вересня 2022 19:22
Німеччина передала Україні ще декілька установок Gepard та рефрижератори Фото: Німеччина передала Україні ще декілька установок Gepard та рефрижератори (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина останнього тижня передала на потреби ЗСУ ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard та 65 рефрижераторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу урядового сайту Німеччини.

Таким чином у розпорядженні України є 24 установки Gepard. Ще шість установок готуються відправити до України.

Зенітна САУ Gepard може стріляти зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину снарядами калібру 35 мм та у реальних умовах вона стріляє короткими чергами, пристосованими до цілі. Виробник установок проводив раніше навчання для українських військових у Німеччині.

Також Німеччина направила 65 рефрижераторів для медичних поставок. Раніше до України було доправлено лише 2 рефрижератори.

Нагадаємо, що раніше Німеччина передавала Збройним силам України ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

Перші установки Gepard Україна почала отримувати ще в кінці липня. Також ЗСУ отримали декілька тисяч боєприпасів до них.

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