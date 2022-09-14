Німеччина передала Україні ще декілька установок Gepard та рефрижератори
Німеччина останнього тижня передала на потреби ЗСУ ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard та 65 рефрижераторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу урядового сайту Німеччини.
Таким чином у розпорядженні України є 24 установки Gepard. Ще шість установок готуються відправити до України.
Зенітна САУ Gepard може стріляти зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину снарядами калібру 35 мм та у реальних умовах вона стріляє короткими чергами, пристосованими до цілі. Виробник установок проводив раніше навчання для українських військових у Німеччині.
Також Німеччина направила 65 рефрижераторів для медичних поставок. Раніше до України було доправлено лише 2 рефрижератори.
Нагадаємо, що раніше Німеччина передавала Збройним силам України ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.
Перші установки Gepard Україна почала отримувати ще в кінці липня. Також ЗСУ отримали декілька тисяч боєприпасів до них.
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