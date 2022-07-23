Німеччина гальмує постачання озброєння Україні, в тому числі обіцяні системи ППО, - Welt

Уряд Німеччини гальмує постачання озброєння Україні, в тому числі системи протиповітряної оборони "Iris-T", які обіцяли раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

Видання, посилаючись на джерела в уряді України, стверджує, що на початку липня Київ подав заявку на закупку 11 комплексів "Iris-T SLM" у компанії Diehl Defense. Постачання озброєння повинно здійснюватися безпосередньо.

За інформацією ЗМІ, одна система коштує близько 140 млн євро, тобто сума угоди становить близько 1,5 млрд євро.

Міністерство економіки Німеччини попередньо дало позитивну відповідь і направило заявку до Федеральної ради безпеки. Однак за три тижні чиновники так і не прийняли рішення.

До складу Ради входять дев'ять міністрів, які засідають у закритому режимі. Видання повідомляє, що Рада або не погоджувалася на постачання зброї Україні, або погоджувалася з небажанням.

Варто зазначити, що на початку червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв передати Україні систему "Iris-T". За його словами, поставка повинна була відбутися в "найближчі тижні". Але ЗМІ заявляють, що Україна отримає озброєння тільки в кінці року.