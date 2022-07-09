Британія закупила автомати АК для тренувань українських військових

Уряд Сполученого Королівства оперативно закупив 2,4 тисячі автоматів Калашнікова для програми навчання українських військових, щоб вони тренувалися зі зброєю, яку безпосередньо використовуватимуть на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Зазначається, що спочатку гвинтівки протягом 17 днів випробовувала Валлійська Гвардія, аби переконатися, що вони готові до того, щоб українці почали навчання.

Також Британія надасть військовим одяг і спорядження, зокрема:

Так, кожному солдату буде видано:

Засоби індивідуального захисту, включаючи шоломт, бронежилети, засоби захисту очей, навушники, засоби захисту тазу та індивідуальні аптечки першої допомоги;

Обмундирування та черевики польові;

Одяг для холодної та вологої погоди;

Експедиційний та рейдовий рюкзак, стрічки;

Додаткове обладнання, необхідне для польових умов, включно з пончо, спальними мішками та шанцевий інструмент для окопування.

Окрім того, повідомляється, що у навчаннях буде задіяно близько 1050 британських військових.

Підготовка дасть новобранцям-добровольцям з невеликим військовим досвідом або без нього навички для ефективного ведення бойових дій на передовій. Тренування охоплюватимуть правила поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та право збройних конфліктів.