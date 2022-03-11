Російська авіація завдала удару по Білорусі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ .

"Сьогодні о 14:30 від ДПС надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над нашими н.п. Городичі та Тумені, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані (Білорусь)", - йдеться у повідомленні.

Наразі 9 прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворожими військами.

В ЗСУ заявили, що дані дії Російської Федерації - це провокація, мета якої втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною.

Фото: дим над територією села Копані (t.me/Pravda_Gerashchenko)