ru ua
Пт, 11 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російська авіація завдала удару по Білорусі

Новость на русском →
Білорусь, П'ятниця 11 березня 2022 16:12
Російська авіація завдала удару по Білорусі Фото: РФ завдала удару по території Білорусі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська авіація завдала удару по території Білорусі в п'ятницю, 11 березня. Літаки РФ обстріляли населений пункт Копані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Сьогодні о 14:30 від ДПС надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над нашими н.п. Городичі та Тумені, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані (Білорусь)", - йдеться у повідомленні.

Наразі 9 прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворожими військами.

В ЗСУ заявили, що дані дії Російської Федерації - це провокація, мета якої втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною.

Російська авіація завдала удару по Білорусі

Фото: дим над територією села Копані (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков попереджав, що російська авіація готує серію кривавих провокацій проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
DAILY
Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"