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В Минобороны заявили, что хотят десятикратного технологического преимущества над РФ

Фото: Катерина Черногоренко, замминистра обороны Украины (t.me/ministry_of_defence_UA)
Автор: Иван Носальский

Украинское Министерство обороны работает над тем, чтобы технологическое преимущество над Россией составляло десять к одному.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Катерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы трансформируем украинское войско в армию будущего. Наша цель - технологическое преимущество над врагом десять к одному", - отметила чиновница в ходе презентации приложения "Армия+". 

По ее словам, это возможно благодаря цифровым сервисам, которые дают возможность украинским защитникам чувствовать себя достойно и уничтожать врага эффективно.

Она отметила, что сейчас в Украине "убирают все лишнее", что задерживает развитие армии. Речь о журналах учета, теряющихся бумажных рапортах, отсутствии прозрачной обратной связи между государством и воином.


 

"Армия+"

Напомним, в Украине сегодня, 8 августа, запустили приложение "Армия+", которое предусмотрено для украинских военных.

Оно, в частности, предусматривает одиннадцать видов электронных рапортов, получение статуса участника боевых действий онлайн и не только.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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