У Міноборони заявили, що хочуть десятикратної технологічної переваги над РФ

Українське Міністерство оборони працює над тим, щоб технологічна перевага над Росією становила десять до одного.
Про це заявила заступник міністра оборони України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми трансформуємо українське військо в армію майбутнього. Наша мета - технологічна перевага над ворогом десять до одного", - зазначила чиновниця у ході презентації застосунку "Армія+".
За її словами, це можливо завдяки цифровим сервісам, які дають можливість українським захисникам почуватися гідно та знищувати ворога ефективно.
Вона зазначила, що зараз в Україні "прибирають усе зайве", що затримує розвиток армії. Мова про журнали обліку, паперові рапорти, які губляться, відсутність прозорого зворотного зв'язку між державою і воїном.
Нагадаємо, в Україні сьогодні, 8 серпня, запустили застосунок "Армія+", який передбачений для українських військових.
Воно, зокрема, передбачає одинадцять видів електронних рапортів, отримання статусу учасника бойових дій онлайн і не тільки.
Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.
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