У Міноборони заявили, що хочуть десятикратної технологічної переваги над РФ

"Ми трансформуємо українське військо в армію майбутнього. Наша мета - технологічна перевага над ворогом десять до одного", - зазначила чиновниця у ході презентації застосунку "Армія+".

За її словами, це можливо завдяки цифровим сервісам, які дають можливість українським захисникам почуватися гідно та знищувати ворога ефективно.

Вона зазначила, що зараз в Україні "прибирають усе зайве", що затримує розвиток армії. Мова про журнали обліку, паперові рапорти, які губляться, відсутність прозорого зворотного зв'язку між державою і воїном.