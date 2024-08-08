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У Міноборони заявили, що хочуть десятикратної технологічної переваги над РФ

Фото: Катерина Черногоренко, заступник міністра оборони України (t.me/ministry_of_defence_UA)
Автор: Іван Носальський

Українське Міністерство оборони працює над тим, щоб технологічна перевага над Росією становила десять до одного.

Про це заявила заступник міністра оборони України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми трансформуємо українське військо в армію майбутнього. Наша мета - технологічна перевага над ворогом десять до одного", - зазначила чиновниця у ході презентації застосунку "Армія+".

За її словами, це можливо завдяки цифровим сервісам, які дають можливість українським захисникам почуватися гідно та знищувати ворога ефективно.

Вона зазначила, що зараз в Україні "прибирають усе зайве", що затримує розвиток армії. Мова про журнали обліку, паперові рапорти, які губляться, відсутність прозорого зворотного зв'язку між державою і воїном.

 

"Армія+"

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 8 серпня, запустили застосунок "Армія+", який передбачений для українських військових.

Воно, зокрема, передбачає одинадцять видів електронних рапортів, отримання статусу учасника бойових дій онлайн і не тільки.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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