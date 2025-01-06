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От подготовки к реабилитации: Минобороны разработало новую стратегию развития военных

Украина, Понедельник 06 января 2025 11:10
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От подготовки к реабилитации: Минобороны разработало новую стратегию развития военных Фото: Стратегия развития Сил обороны (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Минобороны Украины утвердило стратегию развития человеческого капитала в Силах обороны до 2027 года для улучшения условий службы и внедрения стандартов НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Документ направлен на модернизацию управления военным персоналом и охватывает весь цикл профессиональной жизни военнослужащего - от начала службы до перехода в гражданскую сферу.

"Наши военнослужащие - основа обороноспособности государства. Поэтому мы должны обеспечить им надлежащие условия службы, возможности для карьерного роста, психологическое, медицинское и социальное сопровождение", - отметил заместитель министра обороны Сергей Мельник.

Основные направления стратегии:

  • Образование и карьера: совершенствование системы военного образования с интеграцией управления карьерой.
  • Финансовое обеспечение: внедрение прозрачной системы денежных выплат и усиление социальной защиты.
  • Медицинская поддержка: улучшение медицинского обслуживания и реабилитации военнослужащих.
  • Поддержка семей: расширение программ поддержки семей погибших и пропавших без вести защитников.

Особое внимание в стратегии уделяется внедрению стандартов НАТО. Сотрудничество с альянсом должно укрепить обороноспособность Украины и способствовать ее евроатлантической интеграции.

Стратегия закладывает основу для повышения эффективности и мотивации военнослужащих, обеспечивая им надлежащие условия для выполнения боевых задач и адаптации к гражданской жизни после завершения службы.

Напомним, что в Украине появится цифровой рейтинг командиров. Он будет функционировать в приложении Армия+.

Кроме того, военную помощь Украине оказывают восемь международных коалиций. В состав каждой входят от 14 до 21 страны.

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