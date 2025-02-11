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Минобороны запустило "Контракт 18-24": миллион за год, льготы и подготовка по стандартам НАТО

Иллюстративное фото: для украинцев 18-24 лет запустили новый контракт (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине запустили новый проект, в рамках которого граждане в возрасте от 18 до 24 лет смогут подписать контракт и присоединится к Силам обороны. Для них будут предусмотрены большие выплаты и льготы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отметили в ведомстве, в рамках проекта "Контракт 18-24" украинцы 18-24 лет получат новые возможности: достойное финансовое вознаграждение, профессиональная боевая подготовка по стандартам НАТО и социальные гарантии, которых не дает ни одна гражданская профессия.

 

Фото: условия контракта для украинцев 18-24 лет (t.me/ministry_of_defense_ua)

При этом контракт подписывается на добровольном основании, это не мобилизация и обязательство. 

"Это возможность для людей сделать сознательный выбор, получить боевой опыт и финансовую стабильность всего за один год. Доброволец сам решает: продолжать службу или вернуться к гражданской жизни, имея уникальные перспективы", - заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. 

Для тех, кто подписывает контракт, предусмотрена выплата в размере 1 млн гривен: 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальные деньги - во время службы. 

При этом добровольцы каждый месяц будут получать денежное обеспечение до 120 тысяч гривен. Также для них будут предусмотрены такие льготы:

  • "нулевая" ипотека;
  • обучение за государственные средства; 
  • бесплатное медицинское обеспечение, в частности зубное протезирование;
  • компенсация аренды жилья на время службы;
  • выбор части и специальности;
  • право на выезд за границу после года службы.

После завершения действия контракта парней освобождают от мобилизации на 12 месяцев. 

Подать заявку можно на сайте или через приложение "Резерв+" после ближайшего обновления. После этого - консультация с рекрутером, заключение контракта и прохождение подготовки в боевых подразделениях.

Контракт для украинцев 18-24 лет

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал инициативу по привлечению в армию молодых украинцев еще 7 февраля.

Уже вчера, 10 февраля, глава государства раскрыл детали такой инициативы. В частности, он рассказал о выплатах, которые предусмотрены за подписание контракта.

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