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Міноборони запускає тестування сплати нового типу штрафів у "Резерв+": що відомо

Субота 02 серпня 2025 15:56
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Міноборони запускає тестування сплати нового типу штрафів у "Резерв+": що відомо Фото: Міноборони шукає тестувальників для нової послуги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Вже у серпні сервіс сплати штрафів за застосунку "Резерв+" розшириться. Громадяни зможуть сплатити штраф за неявку по повістці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

Згідно публікації, нову послугу буде додано на початку серпня. Однак для того, щоб вона працювала належним чином, команда Міноборони проводить бета-тестування та шукає людей, які мають штраф за подібне правопорушення.

"Якщо ви з будь-якої причини не прибули за повісткою, то зможете одними з перших протестувати нововведення - сплатити штраф онлайн і закрити порушення без візитів до ТЦК", - йдеться у повідомленні.

Також Міноборони залишило посиланням на форму, яку можна заповнити, щоб долучитися до тестування.

Сплата штрафів в "Резерв+"

Нагадаємо, що у липні в застосунку "Резерв+" запустили послугу оплату штрафів онлайн для військовозобов'язаних осіб, які не уточнили свої дані до 16 липня 2024 року.

У Міноборони зазначили, що цей сервіс дозволяє оперативно закрити справу справу про адміністративне правопорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку.

Ба більше, повідомлялося, що військовозобов'язані можуть сплатити штраф онлайн зі знижкою 50%.

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