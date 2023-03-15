При Минобороны появился департамент для борьбы с коррупцией. Как сообщить о нарушениях

При Минобороны Украины создали специальный департамент по предотвращению коррупции в сфере оборонных закупок. Украинцам рассказали, как сообщить о злоупотреблениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Призываю всех. Военнослужащих, бизнес, журналистов, общественных экспертов и активистов: если вы видите признаки коррупционных проявлений в секторе обороны, прошу предоставлять информацию", - обратился исполняющий обязанности директора департамента Сергей Степанян.

По его словам, сейчас происходит перезагрузка и усиление антикоррупционного подразделения Министерства обороны Украины.

"Его статус уже повышен из Управления в Департамент и тем самым расширен штат. Вскоре будет объявлено об отборе на вакантные должности в это подразделение", - добавил он.

Сообщить о возможных нарушениях можно следующим образом:

специальная телефонная линия +38 044 271 39 86;

электронная почта uzvk_mou@post.mil.gov.ua.

Детальнее о работе "горячей линии" департамента можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, журналисты провели расследование, в котором утверждалось, что Минобороны якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам.

Из-за этого были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Позже суд арестовал обоих экс-чиновников.

После этого министр обороны Алексей резников заявил, что Министерство обороны перезагрузит антикоррупционное управление и введет механизм общественного контроля.