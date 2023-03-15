ua ru
Ср, 15 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

При Минобороны появился департамент для борьбы с коррупцией. Как сообщить о нарушениях

Новина українською →
Украина, Среда 15 марта 2023 11:54
При Минобороны появился департамент для борьбы с коррупцией. Как сообщить о нарушениях Фото: при Минобороны Украины действует специальный антикоррупционный департамент (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталия Гурковская

При Минобороны Украины создали специальный департамент по предотвращению коррупции в сфере оборонных закупок. Украинцам рассказали, как сообщить о злоупотреблениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Призываю всех. Военнослужащих, бизнес, журналистов, общественных экспертов и активистов: если вы видите признаки коррупционных проявлений в секторе обороны, прошу предоставлять информацию", - обратился исполняющий обязанности директора департамента Сергей Степанян.

По его словам, сейчас происходит перезагрузка и усиление антикоррупционного подразделения Министерства обороны Украины.

"Его статус уже повышен из Управления в Департамент и тем самым расширен штат. Вскоре будет объявлено об отборе на вакантные должности в это подразделение", - добавил он.

Сообщить о возможных нарушениях можно следующим образом:

  • специальная телефонная линия +38 044 271 39 86;
  • электронная почта uzvk_mou@post.mil.gov.ua.

Детальнее о работе "горячей линии" департамента можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, журналисты провели расследование, в котором утверждалось, что Минобороны якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам.

Из-за этого были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Позже суд арестовал обоих экс-чиновников.

После этого министр обороны Алексей резников заявил, что Министерство обороны перезагрузит антикоррупционное управление и введет механизм общественного контроля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины коррупция
NEWS
Рамштайн-10. Чего ждать Украине от встречи союзников
Рамштайн-10. Чего ждать Украине от встречи союзников
DAILY
Борис Филатов: Когда полетели первые ракеты, у тех, кто грустил по СССР, сразу исчезли иллюзии
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Когда полетели первые ракеты, у тех, кто грустил по СССР, сразу исчезли иллюзии