Героическая работа врачей. В ВОЗ рассказали, как изменилась медицина в Украине за время войны

Регулярные ракетные удары РФ по Украине не прекращаются. От них страдают больницы и поликлиники, мобильные медицинские пункты и аптеки по всей территории государства. ВОЗ в Украине постоянно документирует такие случаи и в разгар войны помогает строить медицинскую инфраструктуру там, где есть самые большие проблемы.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

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Где ситуация с доступом к лечению самая сложная

Согласно отчету ВОЗ, больше всего частично поврежденных учреждений здравоохранения было зафиксировано:

в Харьковской области - 134 объекта (21%)

в Черниговской области - 102 объекта (33%)

в Донецкой области - 102 объекта (37%)

в Херсонской области - 42 (48%)

Кроме того, есть данные о полном повреждении заведений. Их больше всего в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.

По словам Хабихта, точной цифры - сколько людей могут недополучать необходимую медицинскую помощь - нет.

"Эти данные отличаются по многим областям", - заметил он.

В то же время представитель ВОЗ в Украине рассказал, что учреждений здравоохранения, которые повреждены или не могут предоставлять услуги, - гораздо больше в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.

"В некоторых областях Украины 70% заведений не могут обеспечить определенную диагностику или медицинскую поддержку. В основном на востоке и на юге Украины", - добавил он.

Какие вызовы предстали перед медиками

Эксперт рассказал, что для преодоления всех вызовов и рисков для населения во время войны необходимо ежедневно упорно работать.

"Война продолжается. Она фактически началась в 2014 году, то есть не два с половиной года назад. Такие вызовы нуждаются в постоянном реагировании, и потребности быстро меняются", - признал он.

Так, в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ специалисты ВОЗ увидели, что фактически треть людей в стране испытывают проблемы с доступом к медикаментам из-за закрытых аптек. То есть ухудшился доступ не только к медуслугам, но и к лекарствам.

С началом вражеских атак на энергетическую инфраструктуру Украины всем стали нужны генераторы.

Кроме того, люди не чувствовали себя в безопасности, когда шли за медпомощью.

"На доступ к лечению влияет и высокая стоимость лекарств. Четверо из пяти человек и домохозяйств отмечают, что не имеют доступа ко всем нужным им лекарствам из-за высоких цен", - отметил Хабихт.

Исходя из этого, на доступ к медицине влияют не только обстрелы.

"Состояние экономики ухудшилось, стало меньше рабочих мест, зарплат. И война так или иначе влияет на всех и здоровье каждого в Украине", - объяснил специалист.

В то же время он признал: очень обнадеживает, что украинская система здравоохранения функционирует и не смотря ни на что быстро реагирует на потребности и вызовы.

"Где есть наибольшие потребности, например, на прифронтовых территориях, гуманитарные организации также приобщаются для оказания помощи. Таким образом доступ к медицинской помощи улучшается", - подчеркнул мужчина.

Как изменилась медицина в Украине за время войны

По мнению Хабихта, в первую очередь сейчас нужно работать над доступом к медицинским услугам.

"Одно из решений для прифронтовых территорий - модульные амбулатории первичной медицинской помощи, которые мы устанавливаем и где людям оказывают помощь", - рассказал он.

Кроме того, по инициативе Минздрава в Украине начали действовать мобильные аптеки, ведь многие аптеки в сельской местности во время полномасштабной войны закрылись.

"Украинцы любят изобретать способы, как преодолеть ту или иную проблему. Но если даже лекарства есть, то не все могут их купить из-за финансовых проблем. Особенно пожилые люди с хроническими заболеваниями", - отметил эксперт.

ВОЗ со многими партнерами предоставляет лекарства, которыми пациентов обеспечивают врачи первичного звена. Хотя это и временное решение - как ответ на гуманитарные нужды.

"Мы регулярно проводим исследования в Украине насчет медицински нужд. И, по нашим наблюдениям, общий доступ к услугам улучшается, но многие барьеры остаются", - подчеркнул специалист.

Самое важное, по его мнению, что система здравоохранения в Украине продолжала, несмотря на все военные вызовы, функционировать и обеспечивала доступную (в том числе первичную) медицинскую помощь. Смогла сделать так, чтобы работали больницы.

"Это произошло благодаря действительно героической работе, которую выполняют медицинские работники. Мы со стороны ВОЗ работаем для помощи и поддержки... Я бы особо подчеркнул устойчивость украинцев и системы здравоохранения в целом", - отметил Хабихт.

Он добавил, что украинцы и руководство государства положили начало честной дискуссии о психическом здоровье.

"В Украине не ждали пока закончится война, а начали преодолевать эти вызовы прямо сейчас. И сейчас в Украине действует много проектов, связанных с психическим здоровьем", - отметил специалист.

Кроме того, представитель ВОЗ напомнил, что в Украине уже есть центры, где работают с травмами спинного мозга. Развивается отрасль протезирования для переживших ампутации.

"Я видел большие реабилитационные центры в Днепре, Запорожье, также в Полтаве. Их будут строить больше. Необходимо и дальше развивать и адаптировать услуги для тех, кому они нужны", - рассказал он.

В заключение Хабихт отметил: "Важно то, что Украина не ждала и начала делать такие шаги сразу же".

"Со своей стороны ВОЗ продолжает реагировать на гуманитарные нужды, работает над восстановлением системы здравоохранения и в то же время продвигает программу реформ", - подытожил он.