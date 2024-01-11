В Минобороны утвердили второй образец бронежилета для женщин-военных (фото)
Министерство обороны Украины утвердило второй образец бронежилета для женщин-военных. Его разработали в компании "Темп - 3000".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.
Отмечено, что если в первом сертифицированном образце от "Украинской брони" бронеплита имела изогнутую форму, то в компании "Темп - 3000" женский бронежилет укомплектовали демпферными подушками.
Они помогут подогнать бронежилет под анатомические особенности каждой женщины. Всего в комплекте - три подушечки разных размеров.
Кроме того, для защиты паха производитель разработал дополнительную сумочку с мягким баллистическим пакетом.
Женский бронежилет имеет одинаковые баллистические характеристики, как и мужской.
Испытания продолжались три месяца и проходили в два этапа. Первый – на удобство ношения военнослужащими. Второй – лабораторные испытания (баллистические, не баллистические, тестирование материалов и фурнитуры).
Вес бронежилета - от 10,5 килограмма и более, в зависимости от комплектации.
Фото: второй образец бронежилета для женщин-военных (t.me/ministry_of_defense_ua)
"В ВСУ служит более 40 тысяч женщин. Наша цель - обеспечить наших защитниц бронежилетами, в первую очередь речь идет о военнослужащих на передовой. Мы уже пообщались с производителями. Всего "Украинская броня" при условии заблаговременного заказа может изготовить до 10 тысяч комплектов за 60- 90 дней, а компания "Темп 3000" - 5 тысяч комплектов в месяц", - рассказал заместитель министра обороны Виталий Половенко.
Как отмечается, оба образца уже доступны для централизованной закупки. Министерство обороны ожидает от Генерального штаба потребности в приобретении этих изделий. После этого Минобороны сформирует объемы и перечни закупки.
Непосредственно закупкой женских бронежилетов будет заниматься Государственный оператор тыла.
Бронежилеты для женщин-военных
Напомним, в конце декабря 2023 года в Украине сертифицировали первый бронежилет для женщин-военнослужащих. Образец был утвержден после двух этапов испытаний.
После первого этапа полевых испытаний бронежилет был доработан с учетом строения женского тела.
"Изгнутая бронеплита, суженные плечи, расширенный низ - такие конструктивные особенности имеет первый сертифицированный в Украине бронежилет для женщин-военных", - отметили в Минобороны.
Бронежилет разработала из современной технологической бронезащиты отечественная компания "Украинская Броня".
В материале РБК-Украина мы собрали все особенности женской вариации.
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