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Минобороны: отсрочки в "Резерв+" будут продлеваться автоматически, но не для всех

Иллюстративное фото: в "Резерв+" отсрочка от мобилизации будет продлеваться автоматически (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В приложении "Резерв+" отсрочки от мобилизации будут продлеваться в автоматическом режиме. Но это не касается многодетных отцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Катерину Черногоренко в Facebook.

"Отсрочки в "Резерв+" будут постепенно продлеваться автоматически. Ранее для продления онлайн-отсрочки требовалось отправлять новый запрос в приложении. Теперь достаточно только обновить военный документ", - рассказала чиновница. 

По ее словам, сначала функция будет работать для тех отсрочек, которые были оформлены в "Резерв+". Ее запустят для людей с инвалидностью, которые имеют удостоверение Пенсионного фонда, а также для студентов, аспирантов и докторантов.

"Многодетные родители, которые имеют троих детей в совместном браке, по окончании отсрочки могут подать запрос на новую. Позже сделаем автоматические отсрочки и для них", - отметила Черногоренко. 

Отсрочка от мобилизации в "Резерв+"

Напомним, с начала ноября прошлого года в “Резерв+” добавили возможность получить отсрочку от мобилизации.

На старте услуга была доступна для людей с инвалидностью, а также студентов.

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