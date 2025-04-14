Минобороны ответило, когда штрафы от ТЦК можно будет оплатить в "Резерв+"

Возможность оплаты штрафов добавят в "Резерв+". Ожидается, такая функция появится в приложении уже летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Катерину Черногоренко в Facebook .

Она напомнила, что сегодня, 14 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает украинских защитников, которые не успели обновить свои данные, от штрафов.

"А для гражданских появится удобная возможность заплатить штраф со скидкой 50% в "Резерв+". Команда уже над этим работает. Ожидайте летом", - рассказала заместитель министра обороны.

Стоит заметить, что оплатить штраф можно будет в три шага:

подать заявление в "Резерв+" о признании нарушения;

получить постановление о таком нарушении в приложении;

оплатить штраф со скидкой в 50%.

Если в течение 20 дней нарушитель не оплатит штраф - ему придется оплачивать полную сумму без скидки.