Міноборони відповіло, коли штрафи від ТЦК можна буде сплатити в "Резерв+"

Можливість оплати штрафів додадуть у "Резерв+". Очікується, така функція з'явиться в застосунку вже влітку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Катерину Черногоренко у Facebook .

Вона нагадала, що сьогодні, 14 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє українських захисників, які не встигли оновити свої дані, від штрафів.

"А для цивільних з'явиться зручна можливість заплатити штраф зі знижкою 50% у "Резерв+". Команда вже над цим працює. Очікуйте влітку", - розповіла заступниця міністра оборони.

Варто зауважити, що сплатити штраф можна буде у три кроки:

подати заяву до "Резерв+" про визнання порушення;

отримати постанову про таке порушення в застосунку;

сплатити штраф зі знижкою в 50%.

Якщо протягом 20 днів порушник не сплатить штраф - йому доведеться сплачувати повну суму без знижки.