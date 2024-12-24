Женщины - ВПЛ назвали ключевые вызовы в принимающих громадах

На сегодня в Украине насчитывается более 2 млн безработных женщин из числа ВПЛ. Из тех, кто работу имеет, каждая пятая недовольна уровнем зарплаты на новом месте, а более трети констатирует, что на новом месте нет перспективы карьерного и профессионального роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

Ссылаясь на результаты исследования "Действенность политики поддержки экономической активности внутренне перемещенных женщин как составляющей раннего восстановления Украины", проведенного ОО "Аналитический центр "Социоконсалтинг", Шуляк отметила, что государство должно не только создавать дополнительные условия для их трудоустройства, а местные власти - способствовать интеграции в принимающие общины, но и больше привлекать женщин в экономические процессы, что может способствовать увеличению ВВП страны на треть.

Она отметила, что по данным опроса, женщины составляют 60% внутренне перемещенных лиц. При этом, в среднем не имеют работы 66% всех переселенцев, и большинство из них - 70%, как раз женщины, которые не имеют ни источников дохода, ни возможностей для профессионального развития. Поэтому проблема поддержки экономической активности касается непосредственно 2,3 млн безработных женщин из числа ВПЛ.

""В ходе опроса женщины-ВПЛ отмечали, что после переезда большинство из них столкнулись с двумя наиболее острыми проблемами на рынке труда. Речь идет о нехватке вакансий в целом, а также о низком уровне оплаты труда на имеющихся вакансиях. Эти проблемы особенно актуальны в небольших городах и в большинстве западных регионов, которые до войны характеризовались меньшей плотностью населения, не имели развитого промышленного производства и считались "трудоизбыточными", - сообщила Шуляк.

В ходе исследования выяснилось, что каждая пятая из опрошенных женщин не имеет работы, а большинство работающих - наемные работницы. При этом, большинство женщин, которые работают по найму, в целом довольны отношением коллег, клиентов и работодателя, а также условиями труда, включая территориальное расположение и режим работы. В то же время каждая пятая женщина работает на должности, которая не соответствует ее образованию и уровню квалификации.

"Также значительная часть респонденток недовольны (18%) или удовлетворены частично (44%) уровнем оплаты труда. Хуже всего среди всех составляющих трудовой деятельности оценили респондентки перспективы карьерного и профессионального роста: только 40% - довольны, 26% - частично удовлетворены, 34% - не удовлетворены ими", - привела данные Елена Шуляк.

По ее словам, данные опроса свидетельствуют, почти пятая часть женщин - ВПЛ на новом месте ведут предпринимательскую деятельность. Доля женщин-предпринимателей несколько выше среди молодежи, что составляет 21% среди женщин в возрасте 18-35 лет, 17% - в возрастной группе 36-45 лет и 13% - среди 46-59 летних опрошенных. Вовлеченность в предпринимательство существенно выше среди более образованных женщин. Зато доля наемных работниц примерно одинакова во всех образовательных группах.

Шуляк убеждена, что трудоустройство с достойной оплатой труда и создание условий для профессионального роста является одним из тех маяков, которые говорят об успешной интеграции ВПЛ в принимающие общины. И решающее слово в этом именно у местной власти - она не должна воспринимать внутренне перемещенных лиц как временное явление. Ее задача - интегрировать ВПЛ в социальную и экономическую жизнь общины.

"При этом, Украине стоит позаимствовать европейские практики трудоустройства женщин с детьми. Большая вовлеченность женщин в экономические процессы может способствовать увеличению ВВП страны на треть. Это возможно за счет реализации в Украине более современных гендерных и семейных практик, созданию сети дошкольных учреждений для детей 1-3 лет и т.д.", - считает Шуляк.

Она отметила, в Украине, как и в других странах, есть значительный разрыв между занятостью женщин и мужчин. Сегодня в мире работает 50% женщин и 80% мужчин. В Украине до войны - 47,8% женщин и 62,9% мужчин. На трудоустройство женщин существенно влияет именно рождение ребенка. При том, что на трудоустройство мужчин - почти не влияет. И чем больше детей, тем меньше уровень возвращений женщин к профессиональной жизни, а затем и экономического развития страны, поскольку они взаимосвязаны.

"40% женщин в европейских странах утверждают, что наличие детей влияет на их карьеру. После второго ребенка 47% женщин сокращают количество рабочих часов, а после третьего 70% бросают работу. То есть выбор женщины рожать второго или третьего ребенка - это потенциально выбор, который значительно усложнит карьерное развитие", - считает Шуляк.

Она также добавила, что мы должны уже сегодня предлагать те нормы, которые обеспечат равенство возможностей, размеров зарплат за одну и ту же работу, недопущение дискриминации по гендерному принципу на рабочем месте, в доступе к государственным услугам. Украина является кандидатом на полноценное членство в ЕС, и время воплощать европейские нормы не только в законодательство, но и в повседневную жизнь.