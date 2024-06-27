Минобороны о темпах мобилизации: динамика положительная, лучше, чем в марте и феврале

"Можем говорить однозначно, что сейчас возросло количество мобилизуемых людей. Сейчас процесс приобрел иную интенсивность. Мы не можем раскрывать цифры, но динамика положительная, и это не может не радовать", - сказал он.

По словам спикера, в Минобороны понимают, что чтобы эти люди, которые сейчас мобилизуются, оказались в армии, нужно некоторое время.

"Нужно пройти обучение, ВЛК, получить мобилизационное распоряжение, но так или иначе процесс идет. Динамика значительно улучшается, если сравнивать с мартом или февралем", - констатировал Лазуткин.