Минобороны о темпах мобилизации: динамика положительная, лучше, чем в марте и феврале

В Минобороны отмечают позитивную динамику в темпах мобилизации в Украине. Ситуация лучше, чем в марте и феврале.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Можем говорить однозначно, что сейчас возросло количество мобилизуемых людей. Сейчас процесс приобрел иную интенсивность. Мы не можем раскрывать цифры, но динамика положительная, и это не может не радовать", - сказал он.
По словам спикера, в Минобороны понимают, что чтобы эти люди, которые сейчас мобилизуются, оказались в армии, нужно некоторое время.
"Нужно пройти обучение, ВЛК, получить мобилизационное распоряжение, но так или иначе процесс идет. Динамика значительно улучшается, если сравнивать с мартом или февралем", - констатировал Лазуткин.
Буквально вчера член комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат Федор Вениславский отмечал, что парламент и Министерство обороны достигли главной цели, которую закладывали в закон о мобилизации. На сегодня более 2 млн украинцев обновили свои военно-учетные персональные данные.
В частности, по словам нардепа Романа Костенко, в Украине в мае мобилизовали такое же количество военнообязанных, как за последние полгода.
Напомним, в конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что мобилизация в Украине увеличилась после того, как стал действовать новый профильный закон.
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