ua en ru
Вт, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Украинская "оборонка" получила 5 млн фото для тренировки ИИ: детали

10:44 11.08.2026 Вт
2 мин
Что показано на фото, которое покажут моделям ИИ?
aimg Константин Широкун
Украинская "оборонка" получила 5 млн фото для тренировки ИИ: детали Фото: украинский ВПК получил миллионы фото для тренировки ИИ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Минобороны Украины открыло доступ украинским оборонным компаниям к Avengers Labs – платформе для тренировки ИИ-моделей для беспилотников на основе реальных данных с поля боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Платформу разработал Центр инноваций и развития оборонных технологий – команда, создавшая боевую систему DELTA.

В основе Avengers Labs – аннотированный датасет из 5 млн кадров, собранных на поле боя. Большинство этих материалов поступают непосредственно из боевой системы DELTA и постоянно дополняются новыми данными, имеющими практическую ценность в боевых условиях.

Они охватывают широкий спектр целей:

  • танки;
  • артиллерию;
  • системы ПВО;
  • пехоту;
  • воздушные объекты, в том числе Shahed и разведывательные беспилотники.

Отмечается, что доступ к Avengers Labs ускоряет развитие технологий на базе ИИ: датасет аналогичного объема и качества практически невозможно собрать частным компаниям.

На датасете Avengers Labs обучена система автоматического обнаружения целей, которая уже подтвердила свою эффективность в DELTA и ежемесячно анализирует более 100 тысяч видеостримов из беспилотников. Во время обработки видеоискусственный интеллект обнаруживает 70% всех враждебных целей в режиме реального времени и помогает находить их как днем, так и ночью.

Модели, обученные на датасете Avengers, создают базу для нескольких базовых сценариев работы. Среди них — два самых распространенных:

  • когда оператор фиксирует цель, а дрон дальше самостоятельно корректирует траекторию на финальном этапе миссии;
  • когда беспилотная система получает задачу выйти в определенный район, самостоятельно определить цель и действовать в соответствии с логикой миссии.

Такие сценарии постепенно сокращают зависимость от постоянного ручного управления и расширяют возможности автономных систем в реальных боевых условиях.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что Силы обороны Украины совершили успешную атаку на НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в российской Перми , а также вражеский полигон на оккупированной части Запорожской области.

Также мы объясняли, почему на самом деле Украина начала бить по Wildberries и на какой эффект рассчитывает .

Кстати, недавно Силы обороны ударили по НПЗ из топ-5 самых крупных в РФ и базе катеров в Крыму .

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дрони ВПК Искусственный интеллект Miltech
Новости
Летели "Цирконы", баллистика и дроны: сколько целей обезвредила ПВО во время ночной атаки РФ
Летели "Цирконы", баллистика и дроны: сколько целей обезвредила ПВО во время ночной атаки РФ
Аналитика
"Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов