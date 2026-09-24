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Пять БПЛА на оптоволокне с одного пульта: разработчик рассказал, могут ли спутаться кабели

14:27 24.09.2026 Чт
3 мин
aimg Лев Шевченко
Пять БПЛА на оптоволокне с одного пульта: разработчик рассказал, могут ли спутаться кабели Фото: станция управления дронами (РБК-Украина)
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Дроны на оптоволокне теперь могут запускать по несколько сразу с одного пульта. В то же время оптоволокно может заламываться, обрываться или перепутаться между бортами на старте.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель R&D производителя дронов 3DTech Илья Филимонов.

Какие риски существуют для оптоволокна

В 3DTech сейчас сосредоточены преимущественно на оптоволоконных дронах, хотя параллельно разрабатываются и перехватчики. Ключевой продукт направления - система управления группой дронов Hydra: она позволяет одновременно подключать к пяти бортам и управлять ими с одного пульта или распределять управление между тремя пультами.

На вопрос, есть ли риск, что оптоволокно пятерки дронов перепутается между собой во время старта, Филимонов ответил утвердительно.

"Да, такой риск существует - как и риск заломов или обрывов кабеля", - говорит он.

По его словам, оптоволокно - это физическая линия связи, поэтому на его работу влияют не только характеристики комплекса, но и организация полета и условия прокладки волокна. Резкие маневры, сечение траекторий или контакт волокна с помехами создают дополнительную механическую нагрузку и могут привести к повреждению.

Дополнительные риски возникают из-за неправильной прокладки волокна на маршруте, например в случае механического повреждения транспортом или другими объектами. Также на состояние и работу волокна могут оказывать влияние погодные условия.

"Именно поэтому после получения комплекса подразделение проходит обучение с нашими пилотами. Мы объясняем не только возможности "Гидры", в том числе одновременную работу до пяти бортов, но и особенности ее эксплуатации. Правильная организация запуска, прокладки волокна и полетов помогает минимизировать такие риски", - объясняет Филимонов.

Как контролируют состояние линии

Система также мониторит качество оптоволоконной связи. По словам разработчика, проблемы видны еще до полета.

"Если у них будет поврежден порт, либо повреждено волокно, либо катушка, либо плохо вставлены коннекторы – это будет видно еще перед полетом, и они смогут быстро это устранить за счет мониторинга бюджета линии", - пояснил Филимонов.

Что касается самого волокна, то в мае 2024 года 3DTech запустила серийное производство оптоволоконных дронов, а осенью они показали результат на поле боя. Для постепенного отказа от китайского сырья компания начала использовать итальянскую оптику. Это волокно тоньше и позволяет увеличивать боевую часть дронов.

"Она легче и более эластична к изломам. У нее показатели гораздо лучше, чем у китайского волокна", - рассказал Филимонов.

Станция уже доступна военным на маркетплейсах Brave1 Market и DOT-Chain, компания производит десятки таких станций в месяц. Каждый борт получает свой ID, что позволяет выводить пять отдельных видеопотоков одновременно. Кодифицированы дроны на 15, 20, 23 и 30 километров.

В настоящее время станцию готовят к боевому тесту с удаленным управлением через Starlink. Разработка перехватчиков, по словам Филимонова, не приостановлена, а решения против вражеских реактивных дронов пока не разрабатывают.

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Требования к дронам на оптоволокне остаются предметом дискуссий в отрасли. В разговоре с РБК-Украина об ожиданиях индустрии от нового министра обороны Евгения Хмары CEO NAUDI Сергей Гончаров назвал проблемной процедуру закупки таких дронов. Он подчеркнул, что тактико-технические характеристики должны определяться коллегиально с предприятиями, чтобы их не "затачивали" под одного.

В конце августа РБК-Украина писало о закупке АОЗ ДОТ ударных и разведывательно-ударных БПЛА с модулем волоконно-оптической связи . Агентство 20 августа разослало производителям запрос на коммерческие предложения по 52 лотам вне системы Prozorro, отведя на подготовку четыре рабочих дня.

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