Колби заявил, что украинские дальнобойные удары по территории России не оказались эффективны ни для завершения войны, ни для сдерживания российского наступления.

"Такие удары, особенно те, что направлены против гражданской инфраструктуры - например объекты компании Wildberries, - вероятно, лишь укрепили решимость российского общества, а также готовность самого Кремля к эскалации", - отметил замминистра.

Слова Колби прозвучали на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что он, возможно, обсудит войну в Украине во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором, которая должна состояться в Китае 19 ноября.

Удары по Крымскому мосту

Напомним, Крымский мост подвергся двум атакам. После первой, которая произошла 16 ноября, спутниковые фотографии зафиксировали повреждение дорожного полотна в нескольких местах и деформацию арки.

После этого, в ночь на 17 ноября в районе Керченского пролива снова прогремели взрывы. OSINT-паблики сообщили о падении в воду части автомобильного пролета и арки.