Минобороны США и Германии не смогли договориться о танках для Украины, - CNN

Указано, что встреча глав Минобороны двух стран прошла накануне заседания "Рамштайна", которое состоится сегодня в Германии и посвящено оказанию военной поддержки Украине.

"Официальные лица США, знакомые с ситуацией, сообщили, что вопрос танков еще не решен перед встречей в пятницу, и "было бы странно, если бы Германия передумала, несмотря на давление Ллойда Остина", - пишет CNN, ссылаясь на собственные источники.

Хотя, как сообщил неназванный источник, перед встречей Остина с Писториусом в Вашингтоне были "очень оптимистичны и уверены, что добьются прогресса" в вопросе передачи танков.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин может согласиться на передачу Киеву танков Leopard 2 только если Вашингтон, в свою очередь, поставит свои Abrams.

Впрочем, по этому поводу более оптимистично настроен новый министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, немецкие танки могут уехать в Украину и без американских.

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