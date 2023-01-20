UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міноборони США і Німеччини не змогли домовитися щодо танків для України, - CNN

Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Голова Пентагону Ллойд Остін та новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус провели переговори щодо передачі Україні танків Leopard 2. Втім, сторони так і не змогли домовитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Вказано, що зустріч очільників Міноборони двох країн пройшла напередодні засідання "Рамштайну", яке відбудеться сьогодні в Німеччині й присвячене наданню військової підтримки Україні.

"Офіційні особи США, знайомі з ситуацією, повідомили, що питання танків ще не вирішене перед зустріччю в п’ятницю, і "було б дивно, якби Німеччина передумала, попри тиск Ллойда Остіна", - пише CNN, посилаючись на власні джерела.

Хоча, як повідомило неназване джерело, перед зустріччю Остіна з Пісторіусом у Вашингтоні були "дуже оптимістичні та впевнені, що досягнуть прогресу" в питанні передачі танків.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, Берлін може погодитися на передачу Києву танків Leopard 2 тільки якщо Вашингтон, своєю чергою, поставить свої Abrams.

Втім, щодо цього більш оптимістично налаштований новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, німецькі танки можуть поїхати в Україну й без американських.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСполучені Штати АмерикиВійськова допомога