Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний: что это дает Украине

Россия использует спутниковые снимки для войны против Украины

Напомним, в начале марта этого года глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия могла покупать спутниковые снимки объектов в Украине у американских компаний.

Кроме того, мы сообщали, что, по данным западных СМИ, Китай предоставляет России спутниковые изображения для ударов по Украине.

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