Міноборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній: що це дає Україні

Росія використовує супутникові знімки для війни проти України

Нагадаємо, на початку березня цього року глава Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що Росія могла купувати супутникові знімки об'єктів в Україні в американських компаній.

Крім того, ми повідомляли, що за даними західних ЗМІ, Китай надає Росії супутникові зображення для ударів по Україні.

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