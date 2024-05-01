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Міноборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній: що це дає Україні

Ілюстративне фото (iceye.com)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство оборони України уклало контракт з однією з найбільших супутникових компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Представники Міноборони зустрілися з керівництвом супутникової компанії, назву якої не розголошують з міркувань безпеки.  

"Мета зустрічі - обговорення обмеження космічної зйомки території України в умовах воєнного стану", - наголосили в міністерстві.

Міноборони наголосило, що планує продовження контракту з супутниковою компанією задля замовлення актуальних знімків території України в цілях оборони та безпеки.

"Щодня супутникові компанії проводять зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами та спільно реалізувати механізм щодо обмеження зйомок нашої території. Ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній. В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом", - підкреслила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

 

Росія використовує супутникові знімки для війни проти України

Нагадаємо, на початку березня цього року глава Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що Росія могла купувати супутникові знімки об'єктів в Україні в американських компаній.

Крім того, ми повідомляли, що за даними західних ЗМІ, Китай надає Росії супутникові зображення для ударів по Україні.

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