Минобороны о спекуляциях по выбору между Украиной и Израилем: от США прозвучало четкое заявление

Министр обороны США Ллойд Остин опроверг информацию, касающуюся спекуляций по выбору Штатов между Украиной и США.
Как сообщает РБК-Украина , об этом на брифинге в Military Media Center заявил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк
"Очень важно то, что вчера наш ключевой партнер США, а именно Министр обороны Ллойд Остин, фактически сняли любые спекуляции по поводу того, что США якобы приходится выбирать между Израилем и Украиной", - сказал Павлюк.
Он отметил, что в течение заседания и переговоров "дважды прозвучало очень четкое заявление о том, что речь не может идти ни о каком выборе, США стоят рядом с Израилем, но одновременно полностью отданы всем своим обязательствам по поддержке Украины".
"И непубличные заявления также свидетельствовали не только о глубокой поддержке, но и о прекрасном понимании партнерами, для чего они поддерживают Украину и понимание того, что эта поддержка нужна не только Украине, она нужна цивилизованному миру и их странам так же", – заявил Павлюк. .
Конгресс США 1 октября принял законопроект о временном бюджете, не предусматривавший предоставление дополнительных средств на помощь Украине. Этот вопрос рассматривался отдельно.
Президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов долларов планируется направить на помощь Украине. Оставшиеся средства предназначены для помощи Израилю и обеспечения безопасности США.
Во время визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин объявил о новой военной помощи Украине на сумму 100 млн долларов.
В новый пакет вошли средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование, которое поможет Украине оградить свою территорию от российской агрессии.
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