Минобороны о спекуляциях по выбору между Украиной и Израилем: от США прозвучало четкое заявление

"Очень важно то, что вчера наш ключевой партнер США, а именно Министр обороны Ллойд Остин, фактически сняли любые спекуляции по поводу того, что США якобы приходится выбирать между Израилем и Украиной", - сказал Павлюк.

Он отметил, что в течение заседания и переговоров "дважды прозвучало очень четкое заявление о том, что речь не может идти ни о каком выборе, США стоят рядом с Израилем, но одновременно полностью отданы всем своим обязательствам по поддержке Украины".

"И непубличные заявления также свидетельствовали не только о глубокой поддержке, но и о прекрасном понимании партнерами, для чего они поддерживают Украину и понимание того, что эта поддержка нужна не только Украине, она нужна цивилизованному миру и их странам так же", – заявил Павлюк. .