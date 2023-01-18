Мэр города в Словакии сфотографировался с флагом РФ. Минобороны страны возмущено
Мэр города Полтарь в Словакии Петер Ситор пригласил на празднование годовщины освобождения города от немецких захватчиков представителей посольства РФ и фотографировался с российским флагом. Министерство обороны страны осудило его действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.
Как сообщает издание, новый мэр Полтара Петер Ситор по-своему отметил освобождение города Красной Армией. В отличие от прошлого, на памятнике погибшим в Полтаре развевался советский флаг, в эфире звучал советский гимн, а на сцене появились представители России.
Празднование 78-й годовщины освобождения города, которое состоялось 13 января, вызвало недовольство общества и власти.
Ситор, баллотировавшийся как независимый кандидат при поддержке партий Smer пророссийского экспремьера Роберта Фицо, Hlas, "Республика" и Словацкого движения возрождения, в дополнение к презентации советской символики пригласил на мероприятие представителей посольства России, а позже вручил им памятные письма.
Среди присутствовавших была группа поклонников РФ, с которыми мэр также сделал общее фото.
Кроме того, в городском совете не видят ничего плохого в таком праздновании, призывая его не политизировать. А сам мэр не ответил на вопрос, считает ли он российские флаги уместными.
Министерство обороны Словакии осудило торжества в Полтаре с участием российской делегации.
"Министерство решительно выступает против действий в городе Полтарь, где 13 января 2023 года состоялись торжества по случаю освобождения города с участием делегации Российской Федерации - агрессора, беспрецедентные нападения которого Украина отбивает уже более 10 месяцев", - заявили в ведомстве.
При этом министерство напомнило, что Россия включила Словакию в список враждебных стран в июле 2022 года.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент Словакии Зузана Чапутова одобрила участие семерых граждан ее страны в Вооруженных силах Украины. В стране закон о призыве разрешает военную службу в вооруженных силах иностранного государства с разрешения президента.
Также ранее мы писали, что Словакия приняла новый пакет помощи Украине, который поможет выстоять зиму на фоне войны с Российской Федерацией.
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