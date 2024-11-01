Эксперт объяснил, почему задерживается передача самолетов ДРЛО от Швеции

"Без американцев этого ничего не произойдет (передача самолетов, - ред). Потому что там очень много оборудования именно американского. Самолет шведский, но оборудование очень много американского. То есть без согласия американцев, а я не слышал, что они давали согласие на передачу нам Saab 340…" - говорит эксперт.

То есть, по его словам, то, что шведы заявили, еще ничего не значит.

"Мы благодарим шведов, что они ворота открыли, но дальше дело за американцами. И тут начинается самое неприятное", - считает эксперт.

Для подтверждения своих слов Криволап напомнил, что несколько лет назад поляки купили два таких Saab 340 и имплементировали их почти полтора года.

"И когда шведы сказали, что готовы передать тоже два таких Saab 340, было сказано, что там нужно учиться около полугода, что они готовы к передаче. А потом такое очень интересное сообщение от Байдена, что зачем им два, одного будет достаточно. Я не буду комментировать, в каком состоянии я был, это было очень странно", - рассказал эксперт.