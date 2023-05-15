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Минобороны по ситуации на фронте: новости поступают с задержкой, 99% событий вы не видите

Фото: в Минобороны сообщили, что новости с фронта поступают с задержкой (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинцы получают лишь около 1% информации о том, что происходит на фронте, важные новости о войне приходят с задержкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя главы патронатной службы Министерства обороны Украины Алексея Копытько.

"Фронт у нас от - Бреста до Дуная. Не надо сводить восприятие фронта к самому горячему участку. Не стоит бесконечно обновлять ленты в поисках новостей "сколько ещё квадратных метров освободили/временно оставили наши". Это наркотик. Россияне хорошо умеют этим манипулировать", - написал Копытько.

По его слова, на каждом участке фронта решается своя задача, в том числе - скрыто.

"Просто помните, что 99% происходящего вы не видите", - подчеркнул представитель Минобороны.

Он отметил, что военные работают над тем, чтобы заставить российских оккупантов реагировать, суетиться, совершать ошибки и т.д.

"Важные новости с фронта будут приходить в рваном ритме и, как правило, с задержкой. Имеет смысл настроить себя на некоторое внутреннее торможение при восприятии новостей", - добавил Копытько.

Напомним, по данным Генштаба, армия РФ продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - произошло 37 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

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