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Міноборони щодо ситуації на фронті: новини надходять із затримкою, 99% подій ви не бачите

Фото: у Міноборони повідомили, що новини з фронту надходять із затримкою (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українці отримують лише близько 1% інформації про те, що відбувається на фронті, важливі новини про війну надходять із затримкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови патронатної служби Міністерства оборони України Олексія Копитька.

"Фронт у нас від - Бреста до Дунаю. Не треба зводити сприйняття фронту до гарячої ділянки. Не варто нескінченно оновлювати стрічки в пошуках новин "скільки ще квадратних метрів звільнили/тимчасово залишили наші". Це наркотик. Росіяни добре вміють цим маніпулювати", - написав Копитько.

За його словами, на кожній ділянці фронту вирішується своє завдання, зокрема приховано.

"Просто пам'ятаєте, що 99% того, що відбувається, ви не бачите", - підкреслив представник Міноборони.

Він зазначив, що військові працюють над тим, щоб змусити російських окупантів реагувати, метушитися, робити помилки тощо.

"Важливі новини з фронту приходитимуть у рваному ритмі й, як правило, із затримкою. Має сенс налаштувати себе на деяке внутрішнє гальмування при сприйнятті новин", - додав Копитько.

Нагадаємо, за даними Генштабу, армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 37 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

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