В Минобороны Сербии отрицают поставки оружия Украине

"Мы более десяти раз отрицали ту ложь и вот мы снова это делаем. Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, ни окружающим этот конфликт странам", - заявил он.

Глава Минобороны добавил, что Сербию пытаются "втянуть в конфликт". Вучевич заверил, что Белград продает оружие только третьим странам, которые далеки от войны России против Украины.

"Всегда существует вероятность того, что какое-то оружие каким-то магическим образом будет найдено на территории конфликта, но это не имеет абсолютно никакого отношения к Сербии. Это вопрос к тем странам, которые не уважают международные нормы, договорные положения и деловую практику. Повторяю, Сербия не присылала Украине оружие, и все публикуемое на эту тему является ложными спекуляциями", - заявил министр.

Напомним, агентство Reuters проанализировало секретные данные разведки США, опубликованные в сети. Среди них был документ с грифами Secret и NOFORN, свидетельствующий о том, что Сербия могла согласиться поставлять оружие Украине.

Следует отметить, что ранее президент Сербии и глава МИД отрицали поставки оружия и боеприпасов Украине.

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