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Минобороны разрабатывает приложение "Армия+" для военных: в чем его преимущества

Фото: Минобороны разрабатывает приложение "Армия+" для военных (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Команда ИТ-специалистов Министерства обороны Украины разрабатывает мобильное приложение "Армия+" для военнослужащих. Релиз ожидается летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министерства.

Кроме документов и услуг, приложение будет предоставлять возможность военным подписать и отправить стандартизированные шаблоны рапортов в несколько кликов. 

Как пояснил министр обороны Украины Рустем Умеров, идея о создании приложения появилась после того, как бойцы начали жаловаться на чрезмерную бумажную работу - заполнение бумажных журналов или бесконечные рапорты.

Также в приложении "Армия+" будут: 

  • электронное удостоверение защитника, которое упрощает доступ к е-услугам и боевым системам;
  • комплексная база знаний, которая является источником достоверной информации о прохождении службы;
  • формы обратной связи - для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных;
  • учебные онлайн курсы для саморазвития. 

"Ежедневно военные тратят кучу времени на подачу рапортов и другую бумажную рутину. Благодаря приложению рапорты станут автоматическими и удобными. Мы создаем систему, которая слышит каждого. Наше видение - боеспособное войско благодаря взаимодоверию и инновациям", - отметила заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко. 

Отмечается, что запуск приложения ожидается уже летом.

Новый законопроект о мобилизации

30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы. Документом, в частности, предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов и не только.

Как рассказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, у народных депутатов есть 14 дней между первым и вторым чтением законопроекта о мобилизации для того, чтобы внести свои правки в него.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

 

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