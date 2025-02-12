В Минобороны рассказали, сколько добровольцы по "Контракту 18-24" будут на фронте

По его словам, те, кто подпишет такой контракт сразу же получит 200 тысяч гривен. Следующая выплата будет после прохождения базовой военной подготовки - 300 тысяч гривен.

Третья часть - 500 тысяч гривен тогда, когда действие контракта уже заканчивается, в день исключения из списков личного состава воинской части.

"Это плюс к денежному обеспечению и дополнительному денежному обеспечению, если речь идет о выполнении боевых задач. А предполагается, что около 6 месяцев эти люди будут выполнять боевые задачи на линии боевого соприкосновения", - рассказал Лазуткин.

Он отметил, что в Минобороны рассчитывают на пополнение для войска и усиление Сил обороны.

"И сейчас мы по первым суткам, которые продолжаются, которые не закончились на самом деле, уже видим, что заинтересованность есть. Есть определенный ажиотаж", - сказал он.

Контракт для украинцев 18-24 лет

Президент Владимир Зеленский анонсировал инициативу по привлечению в армию молодых украинцев еще 7 февраля. Позже он раскрыл детали такой инициативы - выплаты, которые предусмотрены за подписание контракта.