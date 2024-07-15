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В Минобороны рассказали, кого могут объявить в розыск после 16 июля

Фото: стало известно, кого могут объявить в розыск после 16 июля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинских мужчин, которые не обновили военно-учетные данные, после 16 июля могут объявлять в розыск. Это произойдет, если они не явятся в ТЦК по повестке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление заместителя министра обороны Украины Катерины Черногоренко в интервью на YouTube-канале "Є питання".

У чиновинцы поинтересовались, что будет после того, как мужчинам, которые не обновили данные, пришлют повестку по почте. 

"Если он (мужчина, который не обновил данные, - ред.) игнорирует повестки определенное время, он будет передаваться в розыск", - ответила Черногоренко.

Также она напомнила, что повестки, которые приходят по "Укрпочте", будут считаться врученными, даже если человек не поставил там свою подпись. Это происходит по аналогии приглашений в суд.

Что предшествовало

Напомним, новый закон о мобилизации, который несколько месяцев назад приняла Рада, обязал всех мужчин с 18 мая в течение 60 дней обновить свои военно-учетные данные.

Обновить данные можно, сходив в территориальные центры комплектования или ЦНАПы, а также в приложении "Резерв+".

Как подчеркивали в Минобороны, подтверждает факт обновления данных метка времени в электронном или бумажном военно-учетном документе.

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