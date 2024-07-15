У Міноборони розповіли, кого можуть оголосити в розшук після 16 липня

У чиновинці поцікавилися, що буде після того, як чоловікам, які не оновили дані, надішлють повістку поштою.

"Якщо він (чоловік, який не оновив дані, - ред.) ігнорує повістки певний час, він передаватиметься у розшук", - відповіла Черногоренко.

Також вона нагадала, що повістки, які приходять по "Укрпошті", будуть вважатися врученими, навіть якщо людина не поставила там свій підпис. Це відбувається за аналогією запрошень до суду.