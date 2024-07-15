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У Міноборони розповіли, кого можуть оголосити в розшук після 16 липня

Фото: стало відомо, кого можуть оголосити у розшук після 16 липня (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українських чоловіків, які не оновили військово-облікові дані, після 16 липня можуть оголошувати у розшук. Це станеться, якщо вони не з'являться в ТЦК по повістці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Катерини Черногоренко в інтерв'ю на YouTube-каналі "Є питання".

У чиновинці поцікавилися, що буде після того, як чоловікам, які не оновили дані, надішлють повістку поштою.

"Якщо він (чоловік, який не оновив дані, - ред.) ігнорує повістки певний час, він передаватиметься у розшук", - відповіла Черногоренко.

Також вона нагадала, що повістки, які приходять по "Укрпошті", будуть вважатися врученими, навіть якщо людина не поставила там свій підпис. Це відбувається за аналогією запрошень до суду.

Що передувало

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію, який кілька місяців тому ухвалила Рада, зобов'язав усіх чоловіків із 18 травня протягом 60 днів оновити свої військово-облікові дані.

Оновити дані можна, сходивши до територіальних центрів комплектування або ЦНАПів, а також у додатку "Резерв+".

Як наголошували в Міноборони, підтверджує факт оновлення даних мітка часу в електронному або паперовому військово-обліковому документі.

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