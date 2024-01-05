В Данию прибыли первые норвежские F-16, на которых будут учиться украинские пилоты

Норвегия отправила два истребителя F-16 в Данию. На них будут учиться летать украинские пилоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Норвегии.

"Норвежские F-16 приземлились в Дании, знаменуя важный шаг в нашей постоянной поддержке Украины. После более чем 40 лет службы на этих самолетах теперь будут обучать украинских военных, укрепляя нашу преданность обороне Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году Норвегия заявила, что присоединится к другим странам в предоставлении самолетов Украине.

Норвежские ВВС заменили свои F-16 новые F-35.

Истребители F-16 для Украины.

Напомним, ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности F-16, которую возглавили Нидерланды и Дания. В целом Украина получит не менее 61 самолета из Дании и Нидерландов.

При этом корреспондентка Politico Лара Селигман сообщила, что украинские пилоты приступили к летной подготовке на истребителях F-16 в США. По ее словам, в среду, 25 октября, украинские пилоты уже приступили к полетам на F-16. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.

22 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. Правда, в сопровождении инструкторов.

7 ноября Нидерланды отправили свои первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов, где открыли специальный центр.

В воздушных силах надеются, что первые истребители F-16, вероятно, появятся в Украине весной 2024 года. При этом хватило бы около 150 самолетов, чтобы эффективно защитить воздушное пространство страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.