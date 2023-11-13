Минобороны начало проект рекрутинга в ВСУ: где смотреть вакансии в армию

"Министерство обороны Украины начинает проект по рекрутингу в Вооруженные силы Украины. Соответствующий договор подписали заместитель Министра обороны Наталья Калмыкова и глава организации Lobby X Владислав Грезев. Рекрутеры будут выполнять работу в интересах армии бесплатно", - говорится в сообщении.

Фото: Калмыкова и Грезев (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Калмыкова сказала, что проект позволит человеку выбрать конкретное подразделение на определенной должности, где его гражданский опыт будет наиболее полезным.

В ближайшее время в рамках проекта запланировано подписание следующих соглашений с рекрутинговыми компаниями.

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Грезев отметил, что компания Lobby X имеет большой опыт в поиске кадров для Вооруженных сил Украины.

"Армии нужны люди разных профессий - от гранатометчиков и минометчиков, до программистов и поваров. Сотрудничество с Министерством обороны позволит масштабировать ту работу, которую мы проводили", - говорит он.

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Мобилизация в Украине

Общая мобилизация - это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины. В этот период мобилизации подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинский долг.

В первую очередь комплектование боевых воинских частей проводится за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет военнослужащих и военнообязанных, которые проходили службу.

Мобилизованных, которые не проходили военной службы на первом этапе направляют для осуществления профессиональной подготовки в учебные центры. После завершения которой, они выбывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия.

Недавно всеобщую мобилизацию снова продлили до 14 февраля 2024 года. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.