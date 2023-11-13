Міноборони розпочало проект рекрутингу до ЗСУ: де дивитися вакансії в армію

"Міністерство оборони України розпочинає проєкт з рекрутингу до Збройних сил України. Відповідний договір підписали заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв. Рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно", - йдеться у повідомленні.

Фото: Калмикова і Грезєв (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Калмикова сказала, що проєкт дасть змогу людині обрати конкретний підрозділ на певній посаді, де її цивільний досвід буде найбільш корисним.

Найближчим часом у межах проєкту заплановано підписання наступних угод із рекрутинговими компаніями.

Де можна подивитися вакансії в армію

Грезєв зазначив, що компанія Lobby X має великий досвід у пошуку кадрів для Збройних сил України.

"Армії потрібні люди різних професій - від гранатометників і мінометників, до програмістів і кухарів. Співпраця з Міністерством оборони дасть змогу масштабувати ту роботу, яку ми проводили", - каже він.

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Мобілізація в Україні

Загальна мобілізація - це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України. У цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов’язок.

У першу чергу комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних, які проходили службу.

Мобілізованих, які не проходили військової служби на першому етапі направляють для здійснення фахової підготовки до навчальних центрів. Після завершення якої, вони вибувають для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії.

Нещодавно загальну мобілізацію знову продовжили до 14 лютого 2024 року. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.