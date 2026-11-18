Крымский мост полностью потерял функцию транспортной артерии для российских войск из-за остановки авторуха и заблокирован фарватер.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Автомобильное движение по мосту прервано, а обломки конструкций перекрыли фарватер.

Из-за уменьшения количества маршрутов возросла нагрузка на логистику российских войск в запорожском и херсонском направлениях.

Министр обороны Евгений Хмара заверил, что Украина будет жестко реагировать на агрессию.

"Я хочу, чтобы РФ получила четкий сигнал, что на каждой их ударе по нашей территории мы будем отвечать. Больше, кричит, а может больше или вместе сильнее. И это наше право на защиту", - заявил Хмара.

Напомним, что 16 ноября Украина нанесла удары по стратегическому Крымскому мосту, соединяющему Краснодарский край с оккупированным Россией Крымом.

Тогда появились спутниковые снимки последствий атаки, зафиксировавших значительный масштаб повреждений конструкций, в частности арку моста повело.