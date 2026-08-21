Украинцев в СЗЧ предупредили о дедлайне для упрощенного возвращения на службу
Для возвращения после СЗЧ по упрощенной программе украинским военным осталось 30 дней. Представить рапорт по этому алгоритму можно до 20 сентября включительно.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.
Кто может воспользоваться программой
Упрощенный порядок возвращения на службу действует для военнослужащих, чей факт СЗЧ зафиксирован до 12 июня 2026 года включительно.
У бойцов есть возможность выбрать новое подразделение из более чем 70 предложенных вариантов. Перевод происходит без лишних этапов и проверок - бойцы сразу отправляются на новое место службы с полным восстановлением всех денежных выплат и обеспечения.
Опыт уже вернувшихся военных
Тысячи бойцов уже прошли этот путь, вернулись в ряды Вооруженных сил Украины и продолжают выполнять задачи в новых подразделениях.
В частности, о своем опыте и причинах решения вернуться в службу рассказывают военнослужащие следующих формирований:
- подразделение "Немезис";
- батальон "Ахиллес";
- батальон К-2;
- 82 отдельная десантно-штурмовая бригада;
- 71 отдельная егерская бригада;
- 117 отдельная бригада ТрО;
- 104 отдельная бригада ТРО ВСУ "Горынь".
Правила возвращения из СЗЧ
Напомним, ранее в Минобороны напомнили о дедлайне упрощенного возвращения после СЗЧ. Воспользоваться соответствующим алгоритмом и восстановить службу по упрощенной процедуре можно до 20 сентября.
Кроме того, в Вооруженных силах Украины стартовали первые упрощенные переводы через "Армия+", позволяющие бойцам менять подразделения без согласия командира в пределах двух армейских корпусов.