ua en ru
Пт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украинцев в СЗЧ предупредили о дедлайне для упрощенного возвращения на службу

16:00 21.08.2026 Пт
2 мин
Возврат состоится без проверок и бюрократии
aimg Сергей Козачук
Украинцев в СЗЧ предупредили о дедлайне для упрощенного возвращения на службу Фото: возвращение из СЗЧ по упрощенной программе продлится до 20 сентября (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Для возвращения после СЗЧ по упрощенной программе украинским военным осталось 30 дней. Представить рапорт по этому алгоритму можно до 20 сентября включительно.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Кто может воспользоваться программой

Упрощенный порядок возвращения на службу действует для военнослужащих, чей факт СЗЧ зафиксирован до 12 июня 2026 года включительно.

У бойцов есть возможность выбрать новое подразделение из более чем 70 предложенных вариантов. Перевод происходит без лишних этапов и проверок - бойцы сразу отправляются на новое место службы с полным восстановлением всех денежных выплат и обеспечения.

Опыт уже вернувшихся военных

Тысячи бойцов уже прошли этот путь, вернулись в ряды Вооруженных сил Украины и продолжают выполнять задачи в новых подразделениях.

В частности, о своем опыте и причинах решения вернуться в службу рассказывают военнослужащие следующих формирований:

  • подразделение "Немезис";
  • батальон "Ахиллес";
  • батальон К-2;
  • 82 отдельная десантно-штурмовая бригада;
  • 71 отдельная егерская бригада;
  • 117 отдельная бригада ТрО;
  • 104 отдельная бригада ТРО ВСУ "Горынь".

Правила возвращения из СЗЧ

Напомним, ранее в Минобороны напомнили о дедлайне упрощенного возвращения после СЗЧ. Воспользоваться соответствующим алгоритмом и восстановить службу по упрощенной процедуре можно до 20 сентября.

Кроме того, в Вооруженных силах Украины стартовали первые упрощенные переводы через "Армия+", позволяющие бойцам менять подразделения без согласия командира в пределах двух армейских корпусов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Келлог прибыл с визитом в Украину
Келлог прибыл с визитом в Украину
Аналитика
Венгры поняли, что лучше не иметь дела с Россией: интервью с послом в Венгрии Шандором
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Венгры поняли, что лучше не иметь дела с Россией: интервью с послом в Венгрии Шандором