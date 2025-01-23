В Минобороны разъяснили ситуацию с отсрочками преподавателей и студентов

Отсрочка и мобилизация студентов и преподавателей

Напомним, что ранее сегодня народный депутат Роман Грищук отметил, что постановление Кабинета Министров Украины о порядке предоставления отсрочки от призыва на военную службу, которое вступило в силу 16 января, вызвало беспокойство у представителей образовательного сообщества и народных депутатов, поскольку их трактовка может противоречить Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В частности он отметил, что по этому постановлению отсрочка предоставляется до конца учебного года, но не известно, что будет с преподавателями и студентами в летние месяцы.

На это заявление отреагировали в Министерстве образования и науки Украины. Они опровергли информацию о мобилизации студентов и преподавателей, и отметили, что все противоречия в документах будут урегулированы в соответствии с действующим законодательством.

Подробнее об этом вопросе, можно узнать в материале РБК-Украина.

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