У Міноборони роз'яснили ситуацію з відстрочками викладачів та студентів

Відстрочка та мобілізація студентів й викладачів

Нагадаємо, що раніше сьогодні народний депутат Роман Грищук зауважив, що постанова Кабінету Міністрів України про порядок надання відстрочки від призову на військову службу, яка набула чинності 16 січня, викликали занепокоєння у представників освітньої спільноти та народних депутатів, оскільки їх трактування може суперечити Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Зокрема він наголосив, що за цією постановою відстрочка надається до кінця навчального року, але не відомо, що буде з викладачами та студентами в літні місяці.

На цю заяву відреагували в Міністерстві освіти й науки України. Вони спростували інформацію про мобілізацію студентів і викладачів, та зауважили, що усі суперечності в документах будуть врегульовані відповідно до чинного законодавства.

Детальніше про це питання, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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