Минобороны резко увеличило закупки украинского оружия и техники

Фото: Минобороны резко увеличило закупки украинского оружия и техники (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

По результатам прошлого года, Министерство обороны Украины существенно увеличило закупки отечественной продукции для нужд ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Отмечается, что доля оружия, техники и боеприпасов, законтрактованных Агентством оборонных закупок у украинских производителей, по сравнению с предыдущим годом выросла с 46% до 82%.

В то же время доля импортных товаров военного назначения за год сократилась с 54% до 18%, что создает предпосылки для устойчивого развития украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Объем закупок у отечественных производителей достиг почти 430 млрд гривен, а доля украинских производителей в летальной номенклатуре в 2025 году составила 82%. Ориентация на внутренний рынок позволяет производителям масштабироваться и быстрее внедрять инновации", - отметил директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов.

По его словам, в этом году Минобороны планирует усовершенствовать подход к закупкам. При контрактировании поставщиков будут учитывать дополнительные критерии, в частности локализацию производства и диверсификацию поставок.

 

Закупки украинского оружия

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, отечественное производство оружия выросло в 35 раз.

Также отмечалось, что доля украинского оружия на фронте составляет 40%. Но Украина планирует достичь отметки в 50%. Речь идет о производстве дронов, бронетехники и боеприпасов, которые нужны украинским воинам.

Также по словам президента Украины Владимира Зеленского, в сентябре 2025 года почти 60% обеспечения ВСУ составляло украинское оружие.

