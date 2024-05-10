В Минобороны РФ отчитались об отражении атаки дронов в нескольких областях. Но есть нюанс

В оборонном ведомстве страны-агрессора традиционно заявляют о "пресечении попытки" совершения "ряда террористических атак" с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. В этом налете российская сторона обвиняет Украину.

Так, в Минобороны РФ утверждают, что средствами ПВО было "уничтожено пять украинских БПЛА" самолетного типа. А именно:

3 дрона - в Брянской области,

1 - в Московской области,

1 - в Белгородской области.

Атаки дронов в России 10 мая и удар по НПЗ под Калугой

Следует заметить, что о Калужской области в отчете российского министерства ничего не указывается. Между тем этой ночью в Telegram-каналах и пабликах появились сообщения об атаке дрона на нефтеперерабатывающий завод, где был взрыв и произошел сильный пожар.

Также было уточнено, что речь идет об ООО "Первый завод", крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в этом регионе. Кроме того, в сети были обнародованы кадры с пожаром на объекте.

Уже ранним утром губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram подтвердил данные об атаке беспилотников на предприятие в Дзержинском районе, и что этой ночью в результате падения БПЛА там произошло возгорание. Чиновник добавил, что пожар на заводе локализован, жертв нет.

Напомним также, что НПЗ "Первый завод" в Калужской области уже был атакован дронами этой весной раньше. Это произошло 15 марта. Как тогда сообщил источник РБК-Украина в Силах обороны, это была операция Главного управления разведки Минобороны.

Добавим, что ранее этой ночью о сбитии летевшего на Москву беспилотника рассказывал мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин. По его словам, БПЛА был сбит с помощью ПВО в Подольске Московской области.