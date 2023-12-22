Конец 10-летней операции. Франция вывела все свои войска из Нигера
Последние французские войска, дислоцированные в Нигере, сегодня покинули страну. Это ознаменовало конец 10-летней операции в Сахельском регионе Африки.
Об этом заявил лейтенант армии Нигера Салим Ибрагим, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.
"Сегодняшняя дата знаменует собой окончание процесса разъединения французских войск в Сахеле (тропический саванный регион в Африке - ред.)", - сказал он.
В результате ухода Франции из Нигера в стране остаются сотни американских военнослужащих, а также некоторое количество итальянских и немецких солдат.
"Франция заявила, что выведет из Нигера около 1500 солдат и пилотов после того, как новые правящие генералы бывшей французской колонии потребовали их ухода после переворота 26 июля", - пишет издание.
Не первый случай для Франции
Издание пишет, что это был третий случай менее чем за 18 месяцев, когда французские войска были высланы из стран в Сахеле.
Они были вынуждены покинуть бывшие колонии Мали в прошлом году и Буркина-Фасо в начале этого года после военных переворотов и в этих странах.
Все три страны борются с джихадистским повстанческим движением, которое вспыхнуло на севере Мали в 2012 году, а затем распространилось на Нигер и Буркина-Фасо.
Операция "Бархан"
Операция французских вооруженных сил в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере против исламистских террористических группировок в этих странах.
Французским военнослужащим оказывали поддержку военнослужащие Великобритании и Эстонии. Под эгидой миссии ООН в Мали содействие французским военнослужащим также оказывала Германия.
9 ноября 2022 года французский президент Эммануэль Макрон объявил об официальном прекращении операции в Сахеле.
Госпереворот в Нигере
В конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума устроила государственный переворот. Главу государства взяли в заложники и объявили о свержении власти.
После этого новым главой Нигера объявил себя руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани.
Несколько стран Африки были готовы предоставить своих военных для вторжения в Нигер с целью прекратить госпереворот.
При этом хунта Нигеру обвинила Францию в размещении войск в ряде стран Западной Африки с целью "военной интервенции". Также они призвали власти Франции отозвать посла из страны.
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