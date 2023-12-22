Конец 10-летней операции. Франция вывела все свои войска из Нигера

Последние французские войска, дислоцированные в Нигере, сегодня покинули страну. Это ознаменовало конец 10-летней операции в Сахельском регионе Африки.

Об этом заявил лейтенант армии Нигера Салим Ибрагим, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

"Сегодняшняя дата знаменует собой окончание процесса разъединения французских войск в Сахеле (тропический саванный регион в Африке - ред.)", - сказал он.

В результате ухода Франции из Нигера в стране остаются сотни американских военнослужащих, а также некоторое количество итальянских и немецких солдат.

"Франция заявила, что выведет из Нигера около 1500 солдат и пилотов после того, как новые правящие генералы бывшей французской колонии потребовали их ухода после переворота 26 июля", - пишет издание.

Не первый случай для Франции

Издание пишет, что это был третий случай менее чем за 18 месяцев, когда французские войска были высланы из стран в Сахеле.

Они были вынуждены покинуть бывшие колонии Мали в прошлом году и Буркина-Фасо в начале этого года после военных переворотов и в этих странах.

Все три страны борются с джихадистским повстанческим движением, которое вспыхнуло на севере Мали в 2012 году, а затем распространилось на Нигер и Буркина-Фасо.

Операция "Бархан"

Операция французских вооруженных сил в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере против исламистских террористических группировок в этих странах.

Французским военнослужащим оказывали поддержку военнослужащие Великобритании и Эстонии. Под эгидой миссии ООН в Мали содействие французским военнослужащим также оказывала Германия.

9 ноября 2022 года французский президент Эммануэль Макрон объявил об официальном прекращении операции в Сахеле.

Госпереворот в Нигере

В конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума устроила государственный переворот. Главу государства взяли в заложники и объявили о свержении власти.

После этого новым главой Нигера объявил себя руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани.

Несколько стран Африки были готовы предоставить своих военных для вторжения в Нигер с целью прекратить госпереворот.

При этом хунта Нигеру обвинила Францию в размещении войск в ряде стран Западной Африки с целью "военной интервенции". Также они призвали власти Франции отозвать посла из страны.