Минобороны РФ заявило о работе ПВО из-за атаки БПЛА в Орловской области

В ведомстве страны-агрессора, уже традиционно, обвиняют Украину в таком налете БПЛА.

Утверждается, что дрон был самолетного типа, и якобы беспилотник намеревался "совершить атаку" по объектам на территории РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Орловской областью", - рассказали в российском министерстве.

О последствиях данной "атаки БПЛА", и есть ли повреждения или пострадавшие - в Минобороны РФ ничего не рассказали.

Взрывы и "атаки дронов" в РФ

Отметим, что в последние месяцы в разных областях РФ почти ежедневно раздаются взрывы, и местные власти и чиновники рассказывают о различных налетах беспилотников.

Что касается Орловской области, по подобный инцидент тут произошел 17 сентября, когда неизвестный беспилотник поразил нефтебазу в Орле, в результате чего загорелся резервуар с горючей жидкостью.

Перед этим той же ночью дважды сообщалось о якобы атаке БПЛА на Москву, и работе ПВО в Подмосковье, где один из дронов был сбит в районе Домодедово.

Ранее сообщалось, что 16 сентября, в Минобороны РФ заявили о ночном налете беспилотников и работе систем противовоздушной обороны в Тверской и Калужской областях, где якобы были сбиты два дрона.