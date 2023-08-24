В Минобороны РФ заявили об атаке дронов в Калужской и Брянской областях

В ведомстве страны-агрессора по обыкновению обвинили Украину в атаке.

При этом в российском министерстве также утверждают о "пресечении попытки" этого налета тремя беспилотниками самолетного типа.

Согласно заявлению Минобороны РФ, 2 БПЛА были уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области, а еще один - над территорией Калужской области.

О возможных разрушениях или пострадавших в результате инцидента ничего не сообщается.

Взрывы и атаки дронов в России

Отметим, что на территории РФ в последнее время стали часто происходить различные взрывы в разных областях, при этом часто звучат утверждения об атаках дронов.

Так, например, прошлой ночью, 23 августа, в столице страны-агрессора, а также в Подмосковье раздались взрывы из-за неизвестных БПЛА. Местные жители сообщали о "бавовне" в Химках и Красногорске, а также в самой Москве, где БПЛА врезался в здание - снова в районе "Москва Сити".

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотник попал в строящееся здание там, а второй - упал в Можайском районе Московской области. При этом в Минобороны РФ рассказали о "пресечении попытки" атаки 3 беспилотников самолетного типа на Москву, которые якобы сбили.

Напомним также, что 21 августа в российском Ростове раздались взрывы, и местные СМИ придумали якобы "сбитие трех ракет С-200". Кроме того, о "работе" ПВО сообщали и в Калужской области.

В тот же день, 21 августа, в Минобороны РФ заявили о якобы атаке беспилотников в Московской области. А 18 августа в нескольких районах Москвы и Подмосковья были слышны взрывы - сообщалось о работе ПВО и о замеченных БПЛА. Звуки взрывов были слышны над подмосковным Одинцовым, в Трехгорке и Красногорске.