Война в Украине

В РФ прокололись с "ответкой" за ATACMS по Воронежу: их высмеяли даже пропагандисты

Россия, Среда 19 ноября 2025 18:11
UA EN RU
В РФ прокололись с "ответкой" за ATACMS по Воронежу: их высмеяли даже пропагандисты Иллюстративное фото: пусковая установка MLRS M270 для ракет ATACMS (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российское министерство обороны в очередной раз уличили во лжи относительно войны в Украине. Россияне заявили о якобы уничтожении украинских РСЗО MLRS M270, но как "доказательство", опубликовали видео 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что утром 19 ноября российское минобороны опубликовало заявление о якобы "сбитии" американских ракет ATACMS над Воронежем и "поражении" места пусков. Россияне заявили, что это якобы произошло возле Волошской Балаклеи.

Однако россияне прикрепили к сообщению видео, которое разоблачило их ложь. Интересно, что раскритиковали минобороны российские пропагандисты: один из них написал, что "видео удара" на самом деле датировано не ноябрем 2025 года, а сентябрем 2024 года.

Тогда россияне заявили о якобы "поражении" РСЗО M270 в населенном пункте Рудновка Сумской области и прикрепили непонятное видео, на котором нет доказательств реального попадания. Теперь то же видео, немного отредактированное, прикрепили к сообщению с ложью о "поражении" РСЗО на Харьковщине.

"Скорее всего, российские войска нашли место пусков, но не смогли его поразить. Поэтому в ход пошло старое видео, которое россияне отредактировали и попытались выдать за удар по украинским военным", - написал один из российских каналов.

Напомним, что 18 ноября в российских каналах и СМИ появились сообщения, что город Воронеж был под ракетной атакой - по данным россиян, удар наносили американскими ракетами ATACMS. А 19 ноября минобороны РФ заявило, что "сбило" все четыре ракеты - что быстро было опровергнуто экспертами благодаря опубликованным россиянами фото.

Позже удар американским вооружением подтвердили в Генеральном штабе ВСУ - без указания локации и пораженных объектов. Аналитики пишут, что объектами атаки могли стать полигон Погоново возле Воронежа и аэродром "Балтимор", с которого взлетают носители КАБов.

Российская Федерация Украина ATACMS Война в Украине
