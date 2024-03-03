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В оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы

Феодосия, Воскресенье 03 марта 2024 01:35
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В оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы Фото: в оккупированной Феодосии прогремела череда взрывов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В городе Феодосия на востоке временно оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Мощный хлопок в небе над Феодосией, потом второй, на Крымской кричат сигнализации", - говорится в сообщении.

Через несколько минут в канале сообщили о еще как минимум трех взрывах.

Обновлено 1:50

Как сообщает Telegram-канал SHOT, в городе работает ПВО.

"Два мощных хлопка раздались в небе над городом в начале третьего часа ночи. Через некоторое время прозвучали еще несколько взрывов. Жители ряда улиц города сообщают, что в их домах содрогнулись стекла, а во дворах сработали сигнализации у машин", - отмечается в сообщении.

Ситуация в Крыму

В пятницу, 1 марта, во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. В городе объявили воздушную тревогу. Очевидцы сообщили о прилете по военной базе в Гвардейском Симферопольского района. Также сообщалось о попаданиях в Севастополе и в Сакском районе.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов анонсировал новые сюрпризы в Крыму, а также посоветовал не пользоваться Керченским мостом.

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